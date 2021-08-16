وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب التعنت الإثيوبي

وكالات

استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر بمكتبه اليوم الاثنين سفيرة مملكة هولندا بالخرطوم، وبحثا عددًا من القضايا الهامة والعلاقات المتطورة بين البلدين.

واستعرض الوزير السوداني، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن المفاوضات تعثرت بسبب التعنت الإثيوبي والمضي قدمًا في الخطوات الأحادية لا سيما الملء الثاني للسد.

وجدد موقف السودان الرافض لأي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني بين أطراف التفاوض، لما له من آثار سلبية على تشغيل خزان الروصيرص وبقية الخزانات، وعلى السكان بطول ضفاف النيل الأزرق.