لبنان يسجل 706 إصابات و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

بيروت - (أ ش أ):

سجَّلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 682 مقيما و24 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 583 ألفا و718 حالة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها، اليوم الاثنين تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7982 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، بينما تلقى 2546 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 937 مواطنا الجرعة الثانية.