سماع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

وكالات

سمع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول مساء الأحد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت "العربية" عن وسائل إعلام أفغانية إفادتها بأن الانفجارات في كابول ربما تكون ناجمة عن غارات أمريكية.

هذا وأعلن الجيش الأمريكي وقف جميع الرحلات المدنية من وإلى مطار كابول، مع استمرار عمليات الإجلاء، بعد دخول طالبان للعاصمة كابول وسيطرتها على المرافق العامة.