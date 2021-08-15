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سماع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

08:35 م الأحد 15 أغسطس 2021
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

أرشيفية

وكالات

سمع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول مساء الأحد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت "العربية" عن وسائل إعلام أفغانية إفادتها بأن الانفجارات في كابول ربما تكون ناجمة عن غارات أمريكية.

هذا وأعلن الجيش الأمريكي وقف جميع الرحلات المدنية من وإلى مطار كابول، مع استمرار عمليات الإجلاء، بعد دخول طالبان للعاصمة كابول وسيطرتها على المرافق العامة.

دوي انفجارات كابول غارات أمريكية مطار كابول حركة طالبان

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