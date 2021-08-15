الجيش الأمريكي: وقف الرحلات المدنية من وإلى مطار كابول

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد وقف الرحلات المدنية من وإلى مطار كابول الدولي، حسبما ذكرت "العربية".

ونُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول "بشكل عاجل" إلى مطار العاصمة الأفغانية، الأحد، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة تضع أولويات لجماعات الأفراد بما في ذلك الرعايا الأمريكيون، والعاملون المحليون والأفغان ممن يحمل تأشيرات خاصة.