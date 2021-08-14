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سطو مسلح على قصر أمير قطر في فرنسا

12:22 م السبت 14 أغسطس 2021
سطو مسلح على قصر أمير قطر في فرنسا

أمير قطر

باريس- (أ ف ب):

اقتحم لصوص أحدهم مسلح ليل الخميس الجمعة، قصر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطعا ثمينة أخرى، كما ذكر الجمعة مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا عندما اقتحم 4 أشخاص منزله في موان-سارتو ليل الخميس الجمعة، مؤكدا بذلك نبأ بثته إذاعة "ار تي ال".

وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص "لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر"، لكن هؤلاء "خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح".

وأوضح أن اللصوص سرقوا "قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد". ولم يكن الشيخ تميم موجودا عند وقوع الحادثة لكن عدداً من أفراد عائلته كانوا في المنزل.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.

في 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.

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أمير قطر فرنسا سطو مسلح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قصر أمير قطر باريس

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