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ميركل تحصل على 15 ألف يورو مزايا تقاعد شهرية بعد تركها المنصب

09:58 م الجمعة 13 أغسطس 2021
ميركل تحصل على 15 ألف يورو مزايا تقاعد شهرية بعد تركها المنصب

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

تتلقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مزايا تقاعد شهرية تبلغ حوالي 15 ألف يورو بعد تركها لمنصبها وفقا لحساب اتحاد دافعي الضرائب الألماني.

وأعلن الاتحاد اليوم الجمعة أن مستحقات المعاش هذه ناتجة عن عضويتها الطويلة الأمد في البرلمان الألماني "بوندستاج" ووقت عملها كوزيرة ومستشارة اتحادية.

وكانت البوابة الإلكترونية "الرواد" قد أبلغت من قبل عن هذه الحسابات.

وينظم القانون استحقاقات المعاش في ألمانيا.

وقال الاتحاد إنه بالنسبة لعضوية ميركل في البرلمان الألماني فإنها تحصل على هذه الاستحقاقات وفقا لقانون مستحقات نواب البرلمان، ومستحقات أعضاء الحكومة الاتحادية وفق قانون الوزراء الاتحادي.

ووفقا للمادة 20 من قانون أعضاء البرلمان يحق لميركل على سبيل المثال الحصول على الحد الأقصى من بدلات الأعضاء لمدة 31 عاما تقريبا، ويصل هذا الحد الأقصى في حالتها إلى 65 % من راتبها كعضو في البرلمان.

ومع ذلك يتم حساب استحقاقات التقاعد المختلفة مع بعضها البعض.

ومن حق ميركل الحصول على مكتب لمزاولة نشاطها بعد التقاعد كما هو الشأن مع جميع من تولوا منصب المستشار الألماني السابقين.

بالإضافة إلى ذلك ستتمتع ميركل بخدمات مدير / أو مديرة لمكتبها ومساعدين اثنين وطاقم كتابة مراسلات وسائق، وجميعهم مدفوعو الأجر من جانب الدولة.

أنجيلا ميركل برلين البرلمان الألماني ألمانيا

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