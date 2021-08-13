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الرئاسة اللبنانية ترد على تقارير حول تدهور الحالة الصحية للرئيس عون

05:54 م الجمعة 13 أغسطس 2021
الرئاسة اللبنانية ترد على تقارير حول تدهور الحالة الصحية للرئيس عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ما تدواله البعض حول الوضع الصحي للرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية -في تصريح مقتضب اليوم الجمعة- أنه ينفي نفيا قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي للرئيس عون، معتبرا أن تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين الى آخر بقصد البلبلة.

وأوضح المكتب أن الرئيس اللبناني بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا مقر الرئاسة اللبنانية.

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