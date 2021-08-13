Masrawy logo white

جندي يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر في قاعدة جوية ماليزية

05:45 م الجمعة 13 أغسطس 2021
جندي يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر في قاعدة جوية ماليزية

جنود ماليزيا

بانكوك - (د ب أ):

أطلق جندي في سلاح الجو الملكي الماليزي اليوم الجمعة، النار على ثلاثة من زملائه فأرداهم قتلى قبل أن يقتل نفسه في قاعدة في الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

ولقي اثنان حتفهما في قاعدة كوتا ساماراهان الجوية قبل أن يلفظ الثالث أنفاسه الأخيرة فى عيادة قريبة، متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

وقال قائد القوات الجوية اقبال عبد الصمد إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة ودعا " الأسر المفجوعة " إلى " التحلي بالصبر " بينما تحاول الشرطة معرفة دوافع القاتل المسلح.

وقال عيدي إسماعيل قائد شرطة ساراواك، الولاية الشرقية التي شهدت عملية إطلاق النار، إنه أصيب بـ "الصدمة والفزع" من حالة الهياج المسلح تلك واصفا ماليزيا بأنها عادة "مكان سلمي".

جنود ماليزيا قاعدة جوية ماليزية جندي يقتل ثلاثة سلاح الجو الملكي الماليزي

الخبر التالى:

ألمانيا تخفض بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا