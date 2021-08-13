جندي يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر في قاعدة جوية ماليزية

بانكوك - (د ب أ):

أطلق جندي في سلاح الجو الملكي الماليزي اليوم الجمعة، النار على ثلاثة من زملائه فأرداهم قتلى قبل أن يقتل نفسه في قاعدة في الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

ولقي اثنان حتفهما في قاعدة كوتا ساماراهان الجوية قبل أن يلفظ الثالث أنفاسه الأخيرة فى عيادة قريبة، متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

وقال قائد القوات الجوية اقبال عبد الصمد إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة ودعا " الأسر المفجوعة " إلى " التحلي بالصبر " بينما تحاول الشرطة معرفة دوافع القاتل المسلح.

وقال عيدي إسماعيل قائد شرطة ساراواك، الولاية الشرقية التي شهدت عملية إطلاق النار، إنه أصيب بـ "الصدمة والفزع" من حالة الهياج المسلح تلك واصفا ماليزيا بأنها عادة "مكان سلمي".