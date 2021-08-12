الصحة العالمية تكشف توقعاتها للإصابة الأولى بفيروس كورونا في العالم

وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإصابة الأولى بكورونا في العالم قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش، لافتة إلى أنه قد يكون أصيب بها، خلال بحث ميداني أو بمختبر في الصين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إطلاق تجربة جديدة (سوليدرتى بلس) بهدف تجربة ثلاثة عقارات جديدة على مرضى كورونا في المستشفيات وهي المرحلة الثانية من تجربة "تضامن" وذلك فى 52 دولة حول العالم.

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير لها اليوم الأربعاء فى جنيف ، إن تلك العقارات وهي ارتيسونات وايماتينيب وانفليكسيماب تم اختيارها من قبل لجنة خبراء مستقلة وذلك لإمكاناتها فى الحد من من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا فى المستشفيات، مشيرة إلى أن تلك العقارات تستخدم بالفعل لحالات أخرى حيث يستخدم (ارتيسونات) فى علاج حالات الملاريا الشديدة، ويستخدم (ايماتينيب) فى علاج بعض أانواع السرطان، أما (انفليكسيماب) فيستخدم لأمراض الجهاز المناعي مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدى.