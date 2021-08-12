Masrawy logo white

الصحة العالمية تكشف توقعاتها للإصابة الأولى بفيروس كورونا في العالم

10:15 م الخميس 12 أغسطس 2021
الصحة العالمية تكشف توقعاتها للإصابة الأولى بفيروس كورونا في العالم

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإصابة الأولى بكورونا في العالم قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش، لافتة إلى أنه قد يكون أصيب بها، خلال بحث ميداني أو بمختبر في الصين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إطلاق تجربة جديدة (سوليدرتى بلس) بهدف تجربة ثلاثة عقارات جديدة على مرضى كورونا في المستشفيات وهي المرحلة الثانية من تجربة "تضامن" وذلك فى 52 دولة حول العالم.

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير لها اليوم الأربعاء فى جنيف ، إن تلك العقارات وهي ارتيسونات وايماتينيب وانفليكسيماب تم اختيارها من قبل لجنة خبراء مستقلة وذلك لإمكاناتها فى الحد من من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا فى المستشفيات، مشيرة إلى أن تلك العقارات تستخدم بالفعل لحالات أخرى حيث يستخدم (ارتيسونات) فى علاج حالات الملاريا الشديدة، ويستخدم (ايماتينيب) فى علاج بعض أانواع السرطان، أما (انفليكسيماب) فيستخدم لأمراض الجهاز المناعي مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدى.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

المحكمة الجنائية الدولية: البشير يُمكن أن يُحاكم في لاهاي أو الخرطوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - "الأرصاد" تعلن تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا