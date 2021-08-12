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الجيش العراقي يحبط عملية إرهابية لداعش غربي العراق

08:23 م الخميس 12 أغسطس 2021
الجيش العراقي يحبط عملية إرهابية لداعش غربي العراق

الجيش العراقي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الجيش العراقي اليوم الخميس عن تفاصيل إحباط عملية إرهابية لتنظيم داعش، غربي العراق.

وقال الجيش في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قواته تصدت أمس، لتعرض داعشي واسع نفذ بـ11 عجلة مسلحة، في قضاء الرطبة غربي محاظة الانبار".

وأوضح البيان، أنه "بعد رصد عجلات التنظيم من خلال الكاميرات الحرارية، قامت قوة من الجيش بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والاسلحة الثقيلة، حيث أجبرت القوة المهاجمة على الفرار وأفشلت مخططها".

هذا المحتوى من

الجيش العراقي تنظيم داعش العراق الإرهاب

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