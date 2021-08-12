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لابيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

03:55 م الخميس 12 أغسطس 2021
لابيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

يائير لابيد

الرباط- (د ب أ):

دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، مكتب الاتصال الخاص بدولة إسرائيل في الرباط، في إطار الزيارة التي بدأها أمس للمملكة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية، صورا لمراسم التدشين، التي جرت بحضور نائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي.

وكان لابيد أجرى أمس بالرباط مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة. ووقع الوزيران ثلاثة اتفاقات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السياسة والثقافة والشباب والرياضة والخدمات الجوية.

وكانت إسرائيل والمغرب اتفقتا نهاية العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية، بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات بعد وساطة أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يائير لابيد مكتب الاتصال الإسرائيلي المغرب إسرائيل محسن جزولي

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