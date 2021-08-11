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الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة وسط مخاوف أمنية في أفغانستان

11:26 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة وسط مخاوف أمنية في أفغانستان

الصين و روسيا

بكين - (د ب أ)

يشارك حوالي 10 آلاف جندي من الصين وروسيا في تدريبات عسكرية مشتركة بشمال غرب الصين، لاختبار بعض من أحدث أسلحة جيش التحرير الشعبي، وفي إشارة إلى الوحدة بين الجانبين وسط المخاوف الأمنية المشتركة مثل التطورات في أفغانستان.

وأفاد بيانان من وزارتي دفاع البلدين بأن التدريبات التي بدأت أمس الاثنين في منطقة نينجشيا، تركز على مكافحة الإرهاب والحفاظ بشكل مشترك على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء إن التدريبات العسكرية هي الأولى التي تقوم بها الصين مع دولة أخرى منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وتجري الصين وروسيا تدريبات جوية وبرية وبحرية بشكل روتيني لإظهار القوة عندما يتعلق الأمر بمناطق الاهتمام المشترك مثل كوريا الشمالية وبحر الصين الشرقي المتنازع عليه.

وفي عام 2019، أثارت أول دوريات مشتركة تنفذها قاذفات من البلدين قرب شبه الجزيرة الكورية واليابان إطلاق طلقات تحذيرية من طيارين كوريين جنوبيين لصد ما قالت سول إنه انتهاك لمجالها الجوي.

الصين روسيا تدريبات عسكرية أفغانستان

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