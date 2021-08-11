المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقيات خلال زيارة لابيد "التاريخية" للرباط

الرباط - (د ب أ)

وقعت المغرب وإسرائيل اليوم الأربعاء عددًا من الاتفاقيات خلال الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات.

ووصل لابيد في وقت سابق اليوم إلى الرباط ، حيث وصف الزيارة بأنها "تاريخية" والتقى بنظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم "لإيجاد آليات تشاور سياسية بالإضافة إلى اتفاقيتين في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والخدمة الجوية".

وزار لابيد ضريح الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس،وكتب في سجل الزيارات، معربا عن شكره على صداقتهم ودعمهم للشعب اليهودي عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وقبل توجهه وصف لابيد الزيارة بأنها"استمرار للصداقة طويلة الأمد ذات الجذور العميقة وللتقاليد التى لدى الجالية اليهودية في المغرب، والمجتمع الكبير من الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية".

ورافق لابيد في الزيارة وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية رام بن براك.

وكانت إسرائيل والمغرب اتفقتا نهاية العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية، بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات بعد وساطة أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.