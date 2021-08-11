الحريري يدعو النواب لرفع الحصانات ليمثل الجميع أمام المحقق في انفجار بيروت

بيروت - (د ب أ)

دعا المكلف السابق بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان اليوم الأربعاء النواب للموافقة على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين فوراً في تصرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الحريري "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

وأعلن أن هدفه "هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

من جهة أخرى لفت الحريري في بيانه إلى أن "ما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف.

ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في الثاني من يوليو الماضي كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليون، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.