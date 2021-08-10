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الرئيس الإيراني يصف قمة دول الجوار العراقي المرتقبة بأنها خطوة مباركة

10:06 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الرئيس الإيراني يصف قمة دول الجوار العراقي المرتقبة بأنها خطوة مباركة

إبراهيم رئيسي

بغداد - (د ب أ)

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء دعوة العراق لعقد قمة في بغداد أواخر الشهر الجاري لدول الجوار العراقي بمشاركة عدد من الدول الكبرى بأنها "خطوة مباركة".

وقال الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي نقل رسالة دعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للرئيس الإيراني لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي "هذا القرار من جانب الحكومة العراقية خطوة مباركة".حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأضاف أنّ إيران تعد الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة القضايا وتحسين العلاقات فيما بينها خطوة باتجاه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكّد وزير الخارجية العراقي أنّ تنظيم "مؤتمر دول الجوار العراقي يأتي في سياق الإجراءات الهادفة إلى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى العراق".

وقال إن ترسيخ الأمن المستدام في المنطقة لن يتحقق من دون مُشاركة دول جوار العراق، مضيفًا أن المُؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولاً إلى الفهم المُشترك على صعيد المنطقة.

وكان العراق قد شرع منذ أيام بحملة دبلوماسية أسفرت عن تسليم دعوات إلى زعماء كل من الكويت والسعودية وتركيا والأردن وإيران لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في بغداد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبلغ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي مشاركة بلاده في هذا المؤتمر المرتقب.

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني بغداد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مصطفى الكاظمي

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