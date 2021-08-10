رئيس الحكومة الليبية يوجه باستمرار حظر التجول الجزئي لمواجهة كورونا

طرابلس - أ ش أ

وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي ومواجهة فيروس كورونا.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن الدبيبة وجه وزيرا الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مشيرة إلى أن القرار يرجع لتوصية من وزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعدا لنهاية الحظر.