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إدارة الغذاء الكورية الجنوبية توافق على دخول لقاح جديد لكورونا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية

09:47 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
إدارة الغذاء الكورية الجنوبية توافق على دخول لقاح جديد لكورونا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية

كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

وافقت إدارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، على خطة شركة /إس كيه بايوساينس/ الخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مرشح جديد "GBP510 "مضاد لفيروس كورونا المُستجد، وهو أول لقاح محلي مرشح في كوريا الجنوبية.

وقالت الإدارة ـــ في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ـــ إن الدراسة والتجارب تعتمد على المقارنة بين اللقاح المرشح الجديد ولقاح أسترازينيكا، وهي الدراسة الثانية من نوعها في العالم بعد دراسة شركة فالنيفا الفرنسية، موضحة أنه تم اختيار لقاح استرازينكا لأنه يعتمد على تقنية الناقل الفيروسي نظرا لعدم وجود لقاح يعتمد على تقنية إعادة التركيب.

وأشارت إلى أن الدراسة تشمل 3,990 شخصا فوق 18 عاما، ويتم إعطاء اللقاح المرشح الجديد لـ 3 آلاف شخص، ولقاح أسترازينيكا لـ 990 شخصا، وترك 4 أسابيع كفترة فاصلة بين الجرعتين، ومن المتوقع أن تجرى المرحلة الثالثة في دول مختلفة في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا وغيرها فضلا عن كوريا الجنوبية.

وقالت إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح المرشح الجديد لا تزال جارية، غير أن المرحلة الأولى منها أظهرت سلامته وفعاليته بشكل كاف؛ ما يشير إلى إمكانية الدخول في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، موضحة أن نتائج المرحلة الأولى التي شملت 80 شخصا بالغا فوق 19 عاما، أظهرت أن اللقاح أنتج أجساما مضادة معدلة لدى جميع من تلقوا اللقاح، ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية غير طبيعية باستثناء الشعور بالتعب وآلام العضلات.

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كوريا الجنوبية التجارب السريرية لقاح كورونا فيروس كورونا

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