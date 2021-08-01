مُستشار الأمن القومي الباكستاني: لا نستطيع تحمل المزيد من اللاجئين الأفغان

كابول- (أ ش أ):

قال مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف، إن بلاده لا تستطيع تحمل المزيد من اللاجئين الأفغان، مؤكدا أن المجتمع الدولي ملزم بإجراء الترتيبات اللازمة لهم داخل أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن يوسف قوله "إنه إذا اندلعت الحرب الأهلية في أفغانستان فلا ينبغي دفع طالبي اللجوء تجاههم".

وردًا على سؤال حول علاقات باكستان وتأثيرها على حركة "طالبان"، قال يوسف إن باكستان لديها الحد الأدنى من النفوذ.. مشيرا إلى إنه إذا كان لباكستان نفوذ على الحركة لكانت منعتها من تدمير تماثيل بوذا في إقليم باميان في التسعينيات من القرن الماضي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده تستضيف بالفعل ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني وليس لديهم القدرة على قبول المزيد.