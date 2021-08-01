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مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

10:23 ص الأحد 01 أغسطس 2021
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

المسجد الأقصى

القدس- (د ب أ):

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة "الاحتلال" الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الاقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ، وردت إسرائيل بقصف القطاع .

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.

المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية إسرائيل فلسطين القدس

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