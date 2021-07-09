أوكرانيا تسجل 655 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

كييف- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و240 ألفًا و246 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 31 طفلًا و37 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب الوزارة، تماثل 885 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ميلوني و176 ألفًا و110 متعافين وتوفي 12 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 52 ألفًا و572 وفاة.

وتم تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في مدينة كييف تليها منطقة أوديسا ثم دونيتسك ومنطقة لافيف.