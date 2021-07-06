المجلس الأوروبي ينتقد سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين إلى التكتل
بلجيكا - (أ ش أ)
انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاد التكتل الأوروبي، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يتم ترهيبه.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وفق ما أوردته قناة "يورو نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.
وتعهد رئيس المجلس الأوروبي بتقديم دعم أكبر لليتوانيا لمنع تخطي الحدود بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن أوروبا ستستمر في الضغط على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
هذا المحتوى من
الخبر التالى:البنتاجون يلغي مشروع الحوسبة السحابية مع "مايكروسوفت"
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان