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المجلس الأوروبي ينتقد سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين إلى التكتل

09:50 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
المجلس الأوروبي ينتقد سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين إلى التكتل

شارلز ميشيل

بلجيكا - (أ ش أ)

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاد التكتل الأوروبي، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يتم ترهيبه.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وفق ما أوردته قناة "يورو نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتعهد رئيس المجلس الأوروبي بتقديم دعم أكبر لليتوانيا لمنع تخطي الحدود بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن أوروبا ستستمر في الضغط على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

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شارلز ميشيل بيلاروسيا المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي

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