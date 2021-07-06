فيروس كورونا: اتفاقية تبادل لقاحات بين إسرائيل وكوريا الجنوبية

تل أبيب/ سول- (بي بي سي):

أبرمت إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفاقية لتبادل لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وستستلم كوريا الجنوبية بموجبها في غضون أيام نحو 700 ألف جرعة من لقاح فايزر، لاستخدامها قبل انتهاء صلاحيتها الوشيك.

وستستخدم الجرعات التي سترسلها إسرائيل في العاصمة سيول والمنطقة المحيطة بها حيث تتزايد حالات الإصابة، وخصوصا في أوساط الشباب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه اللقاحات تمثل معظم الشحنة التي رفضتها السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية قالت إن سبب رفضها هذه الجرعات هو أنها "غير مطابقة للمواصفات".

وبالمقابل، ستزود كوريا الجنوبية إسرائيل بالعدد نفسه من الجرعات من لقاح فايزر في وقت لاحق من هذا العام، وذلك تفاديا لاضطرار أي من البلدين إلى تخزين اللقاحات إلى أن تنتهي مدة صلاحيتها.