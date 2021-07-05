شكري يلتقي مع المجموعة الإفريقية بمجلس الأمن لشرح موقف مصر تجاه سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):



التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الإثنين، مع مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن ⁧‫(النيجر‬⁩ وكينيا‬⁩ وتونس)‬⁩؛ لشرح الموقف المصري تجاه ⁧‫سد النهضة.



أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).



وكان ‬⁩وزير الخارجية قد توجه - أمس - إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.



ويعقد شكري - خلال الزيارة - سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.