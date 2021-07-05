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الجيش اللبناني: وزارة الدفاع الأمريكية تقدم لنا مساعدات سنوية بقيمة 120 مليون دولار

07:39 م الإثنين 05 يوليه 2021
الجيش اللبناني: وزارة الدفاع الأمريكية تقدم لنا مساعدات سنوية بقيمة 120 مليون دولار

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وزارة الدفاع الأمريكية تقدم مساعدات سنوية للجيش اللبناني بقيمة 120 مليون دولار أمريكي في إطار الدعم اللوجستي والمعدات والتسليح، موضحة أن السلطات الأمريكية سددت فواتير بمبلغ 59 مليون دولار أميركي لبرنامج ضبط الحدود.

جاء ذلك في بيان اليوم /الإثنين/ للجيش اللبناني، نفى خلاله ما نشرته إحدى الصحف المحلية من مزاعم حول وضع مبلغ مالي تحت تصرف قائد الجيش، داعيا وسائل الإعلام إلى التأكد من دقة الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية من خلال العودة إليها للتأكد من المعلومات قبل نشرها.

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الجيش اللبناني بيروت وزارة الدفاع الأمريكية لبنان

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