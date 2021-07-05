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الصين تطلق أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم

11:08 ص الإثنين 05 يوليه 2021
الصين تطلق أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم

الصين

بكين- (أ ش أ):

أطلقت الصين، اليوم الاثنين، أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم سيكون للخدمة المدنية، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي الجديد مزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بعد، وعمره المصمم يبلغ 8 سنوات وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي، موضحة أنه سيرصد غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها.

وأضافت أنه سيرصد البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها، فضلا عن بيانات الغلاف الأيوني لتلبية حاجات التنبؤ الجوي الفضائي وخدمات الدعم، مؤكدة أنه تم تطوير القمر الصناعي والصاروخ من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية والتي تعمل تحت إشراف الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

هذا المحتوى من

Asha
الصين قمر صناعي للأرصاد الجوية مركز جيوتشيوان درجة حرارة الغلاف الجوي

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