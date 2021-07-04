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سفينة إغاثة تنقذ 200 مهاجر في البحر المتوسط

08:41 م الأحد 04 يوليه 2021
سفينة إغاثة تنقذ 200 مهاجر في البحر المتوسط

سفينة إغاثة

روما - (د ب أ)

تمكنت السفينة أوشن فايكينج من إنقاذ 200 مهاجر حتى مساء اليوم الأحد من وسط البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت منظمة "اس او اس ميديتيراني" الخاصة التي تدير السفينة.

وجاء الإعلان عن آخر عملية إنقاذ عصر اليوم الأحد، حيث أنقذ طاقم السفينة 71 شخصًا على متن قارب كان قد أبحر من ليبيا قبل ثلاثة أيام. وقالت المنظمة إن القارب لم يكن عليه طعام أو ماء.

وقبل ذلك بساعات قليلة، أعلنت المنظمة أن سفينتها أوشن فايكينج تمكنت من إنقاذ 67 شخصًا من على متن قارب خشبي مزدحم، من بينهم 20 من القصر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم.

ومساء أمس السبت، قالت المنظمة إنها أنقذت 21 شخصا، أربعة منهم من القصر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم من نفس المنطقة.

وبعد عمليات الإنقاذ السابقة، أصبحت السفينة أوشن فايكينج تحمل الآن 203 أشخاص على متنها، من بينهم 67 من القصر.

كان فريق عمل سفينة أوشن فايكينج يقوم بدوريات بوسط البحر المتوسط خلال الأيام الماضية لإنقاذ المهاجرين الذين انطلقوا من شمال أفريقيا على متن قوارب معظمها صغير وغالبا ما تكون مكتظة بالمهاجرين، وفي طريقها إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا قد أعلنت مساء أمس السبت أن خفر السواحل الليبي قام بإنقاذ أكثر من 120 شخصًا من البحر المتوسط وأعادهم إلى ليبيا.

سفينة إغاثة البحر المتوسط روما مهاجرين

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