بريطانيا تسجل 24 ألفًا و248 إصابة و15 وفاة بفيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 24 ألفا و248 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الحكومة - وفقا للبيانات الرسمية اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و903 آلاف و434 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 128 ألفا و222 حالة.

وارتفع عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس إلى 45 مليونا و274 ألفا و497 شخصا، بينما ارتفع عدد من حصلوا على الجرعة الثانية إلى 33 مليونا و614 الفا و952 شخصا.