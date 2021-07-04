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إندونيسيا تفرض متطلبات أكثر صرامة على الوافدين الأجانب

07:05 م الأحد 04 يوليه 2021
إندونيسيا تفرض متطلبات أكثر صرامة على الوافدين الأجانب

فيروس كورونا في اندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

فرضت إندونيسيا إجراءات أكثر صرامة على الوافدين إليها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من موجة غير مسبوقة من حالات الإصابة بالفيروس، حسبما قال مسؤول اليوم الأحد.

وقال جانيب وارسيتو، رئيس فريق العمل الوطني لمواجهة كوفيد-19، إن كل الوافدين من الخارج سواء كانوا مواطنين إندونيسيين أو أجانب يجب أن يقدموا شهادة بـ"التطعيم الكامل" قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد.

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، جودي ماهاردي أن الأجانب فقط، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، يمكنهم السفر إلى إندونيسيا، اعتبارا من السادس من تموز/يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف جودي في بيان مكتوب في جاكرتا اليوم الأحد "يتطلب من كل أجنبي، اعتبارا من السادس من تموز/يوليو، تقديم شهاد لقاح (تظهر أنه أو أنها تم تطعيمه أو تطعيمها بالكامل) ونتائج سلبية لاختبار بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا، قبل دخول إندونيسيا".

ويتطلب من المواطنين الإندونيسيين، الذين سيدخلون إندونيسيا، لكن ليس لديهم بطاقة لقاح، تقديم نتائج سلبية لاختبار "بي.سي.آر" لفيروس كورونا.

وبعد أن يخضعوا لحجر صحي ويتم ثبوت خلوهم من الفيروس، سيتم تطعيمهم على الفور.

وقد أعلنت إندونيسيا أمس السبت عن تسجيل 27913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19 ، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة 493 حالة.

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