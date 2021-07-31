موسكو: سقوط مقاتلة من طراز "سوخوي 35" في بحر أوخوتسك
موسكو - (أ ش أ):
أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط مقاتلة من طراز (سوخوي 35) في بحر أوخوتسك بعد حصول عطل في المحرك أثناء رحلة جوية مٌجدولة.
وذكرت المنطقة العسكرية الشرقية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /السبت/ - أن الطائرة سقطت في إقليم خاباروفسك بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.
ووفقا للبيانات الأولية، فقد تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج وهو بحالة مطمئنة.
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