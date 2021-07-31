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موسكو: سقوط مقاتلة من طراز "سوخوي 35" في بحر أوخوتسك

05:17 م السبت 31 يوليه 2021
موسكو: سقوط مقاتلة من طراز "سوخوي 35" في بحر أوخوتسك

سوخوي 35

موسكو - (أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط مقاتلة من طراز (سوخوي 35) في بحر أوخوتسك بعد حصول عطل في المحرك أثناء رحلة جوية مٌجدولة.

وذكرت المنطقة العسكرية الشرقية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /السبت/ - أن الطائرة سقطت في إقليم خاباروفسك بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج وهو بحالة مطمئنة.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الروسية مقاتلة سوخوي 35 بحر أوخوتس موسكو

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