موسكو: سقوط مقاتلة من طراز "سوخوي 35" في بحر أوخوتسك

موسكو - (أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط مقاتلة من طراز (سوخوي 35) في بحر أوخوتسك بعد حصول عطل في المحرك أثناء رحلة جوية مٌجدولة.

وذكرت المنطقة العسكرية الشرقية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /السبت/ - أن الطائرة سقطت في إقليم خاباروفسك بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج وهو بحالة مطمئنة.