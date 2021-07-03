ولي عهد أبوظبي: مصر بقيادة السيسي تشهد إنجازات بارزة

أبو ظبي- (أ ش أ):

قال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأعرب ولي عهد أبوظبي - في تغريدة كتبها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة (توتير) اليوم/ السبت/ - عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية في منطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية.

وتمنى ولي العهد كل التوفيق للشعب المصري "الشقيق" في مسيرته نحو البناء والتنمية.

كان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس السيسي قد افتتح - في وقت سابق اليوم - قاعدة (3 يوليو) البحرية، بحضور عدد من ضيوف مصر، من بينهم ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.