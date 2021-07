"رسالة توبيخ لآبي أحمد".. جبهة تحرير تجراي تستعرض آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي (فيديو)

وكالات:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صورا ومقطع فيديو لآلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي، في شوارع ميكيلي، عاصمة إقليم تجراي، بعد أن تمكنت جبهة تحرير تجراي، من استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الإقليم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكثير من الجنود الأسرى يسيرون بإصابات بعضها خفيف والآخر يحتاج نقله بواسطة عربات، وبعضهم يرتدي ضمادات ملطخة بالدماء.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الهزيمة السريعة للقوات الإثيوبية كانت "انعكاساً مذهلاً" للحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص في منطقة تجراي وانتشار الجوع وتقارير عن تعرض المدنيين لأعمال وحشية وعنف جنسي.

وأشارت إلى أن "موكب الأسرى يعد توبيخًا واضحًا لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد"، الذي أعلن في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الوطنية أديس أبابا، أن التقارير عن هزيمة قواته كانت "كذبة".

وأصر على أنه أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد لأسباب إنسانية.

وأعلنت جبهة تحرير تجراي منذ أيام، السيطرة على عاصمة الإقليم، واستردادها من قبضة الجيش الإثيوبي.

Ambassador of Amhara to UN @TayeAtske here are your highly trained soldiers that you lost in #Tigray due to your bold and magnanimous decision. pic.twitter.com/FM5dH6HuTr