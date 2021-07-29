مفوض الأمن الأفريقي يبحث مع وزير خارجية الجزائر التسوية في ليبيا والساحل وموزمبيق

أديس أبابا - (أ ش أ):

أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم الخميس، مباحثات معمقة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن المباحثات تطرقت إلى مستجدات الوضع في عدد من القضايا الأفريقية، في ليبيا والساحل وموزمبيق، وآفاق التسوية في هذه الملفات.

وشدد مفوض الأمن الأفريقي على أهمية معالجة الصراع والحاجة إلى تفعيل جميع أدوات وآليات الاتحاد الأفريقي لمعالجة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والحوكمة وترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل القارية.