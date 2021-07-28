الرئيس التونسي يعفي مدير عام التلفزيون الوطني من مهامه

وكالات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرًا رئاسيًا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسًا مديرًا عامًا للتلفزيون الوطني التونسي وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة المؤسسة التونسية مؤقتًا، وفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر "فيسبوك".

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بعد مظاهرات عارمة في تونس، أكد أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبولاً وأن صبره نفذ بسبب الأزمات التي تضرب البلاد، معلنًا تحمله المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي.

واستند سعيد في قراراته تجميد عمل البرلمان ذو غالبية من حركة النهضة (ذراع الإخوان السياسي) ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، إلى نص المادة ٨٠ من الدستور التونسي، وذلك اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية.