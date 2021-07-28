الولايات المتحدة تقرر منح المزيد من لقاحات كورونا إلى أفريقيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الأفريقية وذلك في محاولة لخفض معدل انتشار المرض في بعض دولها.

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن دولة جنوب أفريقيا سوف تتلقى خلال الأيام المقبلة أكثر من 5.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من نوع "فايزر".

ووصفت القناة هذا التبرع الأمريكي لجنوب أفريقيا بأنه "الأكبر" من نوعه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترسل واشنطن أيضاً 4 ملايين جرعة أخرى إلى نيجيريا.