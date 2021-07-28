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الرئاسة اللبنانية: ميقاتي قدم لعون لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية

06:33 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الرئاسة اللبنانية: ميقاتي قدم لعون لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية

الرئيس اللبناني ميشال عون

لبنان - (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون تابع مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ملف تشكيل الحكومة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الحكومة المكلف قدم لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، وأطلع عليها الرئيس عون تمهيدًا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها بعمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة.

وأضافت أن مباحثات عون وميقاتي سيتم استكمالها بعد ظهر غد الخميس.

وكان ميقاتي قد أكد في كلمة مقتضبة له عقب لقائه الرئيس عون اليوم، أنه لاقى قبولاً من جانب عون حول مقترحاته لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار.

وختم ميقاتي تصريحاته المقتضبة، قائلاً "إن شاء الله نصل إلى حكومة قريبًا".

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ميشال عون لبنان نجيب ميقاتي حكومة لبنان

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