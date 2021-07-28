مسؤولة أممية أمام مجلس الأمن: على إسرائيل تخفيف قيود دخول المساعدات إلى غزة

وكالات

قالت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينجز، إنه بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة، دون الدخول المنتظم والمتوقع للسلع إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم التدخلات الهامة معرضة للخطر، وكذلك توفير الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس والاقتصاد الأوسع في غزة.

وتابعت لين هاستينجز، في إحاطة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الأربعاء، أن بجانب المأساة الإنسانية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، والأضرار المادية التي نجمت عن 11 يومًا من القتال، أدى الأثر الاقتصادي للتصعيد في مايو الماضي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية، وأضعف اقتصاد غزة بشكل كبير.

وأكدت هاستينغز أن الجهود الدولية التي تنسقها الأمم المتحدة، لتنفيذ الاستجابة الإنسانية واستقرار الوضع على الأرض في غزة تسير على قدم وساق.

وحتى الآن تم جمع حوالي 45 مليون دولار من أصل 95 مليون دولار مطلوبة للنداء الإنساني العاجل الموحد الذي نشرته الأمم المتحدة في مايو.

وقالت: "أشكر الجهات المانحة على دعمها السخي وحثت على تقديم مساهمات إضافية حتى يمكن تلبية الاحتياجات الملحة العديدة. وتقف الأمم المتحدة وشركاؤها على أهبة الاستعداد لتنفيذ مبادرات الإنعاش والتعمير التي تمس الحاجة إليها، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ومصر وقطر وغيرهما من الشركاء الإقليميين والدوليين".

ويعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من فلسطين، ويناقش فيها أيضًا استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.