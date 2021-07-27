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الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في تيجراي

08:04 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في تيجراي

طفل من إقليم تيجراي

وكالات:

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من أن المساعدات الغذائية التي قدمها لإقليم تيجراي الإثيوبي ستنفد خلال هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

واتسعت رقعة القتال المستمر منذ نوفمبر الماضي، في شمال إثيوبيا بعد هجمات لقوات تيجراي على منطقة عفار المجاورة تمهيدًا لشن هجمات على أقاليم إثيوبية أخرى في حرب تيجراي مع القوات الإثيوبية الفيدرالية.

وفُتحت جبهة جديدة للصراع بعد ثمانية أشهر من الحرب المستمرة في تيجراي، وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إن هدفها طرد القوات من المناطق التي تقاتل إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية.

إقليم تيجراي الأمم المتحدة المساعدات الغذائية برنامج الأغذية العالمي

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