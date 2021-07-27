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جنيف تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي

05:35 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
جنيف تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي

سيرجي ريابكوف

روسيا - (أ ش أ)

وصل وفد وزاري روسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء إلى جنيف؛ لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي غدًا الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" أن وفدي روسيا والولايات المتحدة سيناقشان أثناء الاجتماع قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه وآفاق الحد من التسلح.

وتترأس الوفد الأمريكي إلى الاجتماع النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندي شيرمان وعضوية وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن بلاده لا ترفع سقف توقعاتها من الاجتماع الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي المزمع عقده في جنيف غدا، معربا عن أمله بفهم مدى جدية الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذا الحوار.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشاد الرئيسان بالعمل الجماعي المشترك للفريقين الأمريكي والروسي حول سوريا عقب قمتهما في جنيف.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت الجمعة الماضي أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان محادثات الاستقرار الاستراتيجي في جنيف 28 يوليو الجاري.

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سيرجي ريابكوف جنيف وزارة الخارجية الروسية

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