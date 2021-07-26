Masrawy logo white

المشيشي يعلن استعداده تسليم المسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس التونسي

09:47 م الإثنين 26 يوليه 2021
المشيشي يعلن استعداده تسليم المسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس التونسي

هشام المشيشي

وكالات

أعلن رئيس الحكومة التونسية الذي أعفاه الرئيس من منصبه، هشام المشيشي، عدم تمسكه بمنصبه واستعداده لتسليم مهام منصبه والمسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس قيس سعيد، لافتًا إلى أنه يقبل قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأكد المشيشي أن الفترة الماضية اتسمت بالتشنج وفشل المنظومة السياسية في البلاد، مشيرًا إلى وقوفه إلى جاني الشعب، وأنه لن يكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا.

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.

هشام المشيشي الحكومة التونسية تونس أحداث تونس قيس سعيد

الخبر التالى:

‏المجلس الأعلى للقضاء التونسي يجتمع غدًا لدراسة قرارات الرئيس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا