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أول تعليق من الجامعة العربية على تطور الأحداث في تونس

05:44 م الإثنين 26 يوليه 2021
أول تعليق من الجامعة العربية على تطور الأحداث في تونس

أحمد أبو الغيط

وكالات:

أعلنت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن "الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس ٢٥ الجاري".

وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة. كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية تونس أحداث تونس

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