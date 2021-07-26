194 مليوناً و123 ألفاً و828 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية) أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 194 مليوناً و123 ألفاً و828 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى أربعة ملايين و158 ألفاً و692 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و443 ألفاً و761 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و891 حالة.​