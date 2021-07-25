رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

واشنطن - (أ ش أ):

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.

كان الكاظمي قد قال قبيل مغادرته إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.