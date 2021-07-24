التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على صفحتها بموقع "تويتر" إن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعًا عن أمن المملكة.