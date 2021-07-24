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"ناسا" تختار "سبايس اكس" لرحلتها إلى أحد أقمار المشتري

01:07 م السبت 24 يوليه 2021
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لرحلتها إلى أحد أقمار المشتري

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن اختيار شركة "سبايس اكس" لرحلتها المزمعة إلى أوروبا، وهو قمر متجمد من أقمار كوكب المشتري، في انتصار جديد يُسجَّل لحساب الملياردير إيلون ماسك الطامح للتعمق في استكشاف المنظومة الشمسية.

ومن المرتقب إطلاق مهمة "أوروبا كليبر" في أكتوبر 2024 بواسطة الصاروخ "فالكون هيفي" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. وتبلغ قيمة العقد المبرم 178 مليون دولار.

وكان من المقرّر سابقا أن يُستخدم في هذه المهمة صاروخ "سبايس لونش سيستيم" (اس ال اس) للناسا، لكن عملية تطوير هذا الأخير واجهت تأخيرات وتجاوزت ميزانيتها.

وبما أن "اس ال اس" ليس جاهزا بعد، اختير "فالكون هيفي" لتنفيذ مهام تجارية وحكومية منذ تدشينه في 2018.

ومن المفترض أن يجري المسبار المداري 40 إلى 50 جولة قريبة حول أوروبا، في مسعى إلى تحديد إذا ما كان هذا القمر المتجمّد يحتضن ظروفا مؤاتية للحياة.

وهو سيكون مجهّزا بكاميرا وأجهزة لقياس الطيف تعطي صورا عالية الدقّة وخرائط عن سطح الغلاف الجوّي، فضلا عن رادار لاختراق طبقة الجليد والبحث عن مياه سائلة تحتها.

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وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شركة سبايس اكس أوروبا كوكب المشتري

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