ألمانيا تسجل 1919 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس كورونا
برلين- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، 1919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و28 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و754 ألفا و511 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفا و520 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة نحو 3 ملايين و644 ألفا و100 شخص حتى الآن.
وأفاد المعهد بأن معدل الإصابات الجديدة خلال 7 أيام لكل 100 ألف نسمة يواصل الارتفاع الذي بدأه منذ أسبوعين ونصف وبلغ اليوم 13,6.
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