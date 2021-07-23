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لبنان: 744 إصابة و حالة وفاة جديدة بكورونا

10:58 م الجمعة 23 يوليه 2021
لبنان: 744 إصابة و حالة وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 553615 بعد تسجيل 744 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 7890 .

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 2ر16% والذين تلقوا الجرعة الأولى 3ر24% من سكان لبنان حتى اليوم، والبالغ حوالي 8ر4 مليون نسمة.

فيروس كورونا لقاح كورونا لبنان بيروت

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