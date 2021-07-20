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الاتحاد الأوروبي ينتقد مشروع أردوغان بشأن منتجع فاروشا في شمال قبرص

07:45 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي ينتقد مشروع أردوغان بشأن منتجع فاروشا في شمال قبرص

الاتحاد الأوروبي

وكالات

انتقد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح منتجع فاروشا في فاماجوستا، في دولة شمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة إلا تركيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

بدورها أدانت اليونان الخطوة التركية بشأن فاروشا في فاماجوستا.

ويمضي شمال قبرص قدمًا في خطة لفتح منطقة منتجع ظلت مغلقة في الغالب منذ نزاع نشب في عام 1974 إدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين ، مما أثار مخاوف من أمكانية قيام الحكومة هناك بزعزعة استقرار هدوء يشوبه التوتر.

ولم يتم احتلال المنطقة المتنازع عليها، وهى بلدة فاروشا في فاماجوستا، منذ اندلاع النزاع ، مما تركها في منطقة عسكرية محظور دخولها.

ويثير فرض إعادة فتح المدينة قضايا لأن هذه الخطوة قد تتطلب أن يعود القبارصة اليونانيين إما إلى مدينة خاضعة لسيطرة شمال قبرص أو التفاوض مع الحكومة هناك للحصول على تعويضات.

كان قد تم تقسيم قبرص بين شمال تركي وجنوب يوناني منذ عام 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي.

ولا يعترف بجمهورية شمال قبرص التركية إلا تركيا، بينما جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

كان شمال قبرص قد أثار بالفعل غضبًا في العام الماضي عندما تحرك لإعادة فتح متنزه ساحلي ، اعتبره السكان بمثابة خطوة نحو المطالبة بالسيطرة الفعلية على المدينة.

الاتحاد الأوروبي أردوغان منتجع فاروشا قبرص

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