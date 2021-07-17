الإمارات تكشف عن نتائج استخدام "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، عن فعالية عقار سوتروفيماب في علاج المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) من البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وحصل 175ر6 مريضا في الدولة على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، حوالي 52 في المئة من في سن الـ 50 عاماً أو أكبر.

هذا وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وأدى العقار إلى الشفاء التام لـ 97 في المئة من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100 في المئة ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99 في المئة.

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد وشركة جلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.