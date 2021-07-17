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إصابات كورونا في العالم تتخطى 189.7 مليونًا والوفيات 4.07 مليونًا

06:27 م السبت 17 يوليه 2021
إصابات كورونا في العالم تتخطى 189.7 مليونًا والوفيات 4.07 مليونًا

فيروس كورونا حول العالم

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و719 ألفا و11 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين 78 ألفا و700 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و59 ألفا و981 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و840 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و64 ألفا و908 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 413 ألفًا و91 حالة.

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