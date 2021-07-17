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مستشار الكاظمي يُعلن أهداف زيارته إلى واشنطن

04:50 م السبت 17 يوليه 2021
مستشار الكاظمي يُعلن أهداف زيارته إلى واشنطن

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وكالات:

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية الأمريكية، وشرح تحضيرات الانتخابات المرتقبة، من أهداف زيارة مصطفى الكاظمي إلى أمريكا.

وقال المستشار حسين علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيارة الكاظمي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي بمرحلته الجديدة، مضيفا أن "الكاظمي يسعى إلى مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية، مؤكدا أن "وضع الجدول الزمني يعني العودة بالعلاقات العراقية - الأمريكية الى مرحلة ما قبل سقوط الموصل العام 2014".

وشدد على أن "الكاظمي يعمل على نقل العلاقات العراقية - الأمريكية من الإطار العسكري إلى الإطار الشامل الذي يرتكز على البعد السياسي – الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال العمل مع مجموعة الاتصال وصندوق النقد الدولي حول الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي بالإضافة الى اللقاء بالمؤسسات الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال والشركات الأمريكية".

وتابع علاوي أن "الزيارة ستشهد أيضا تقديم شرح لعمل الحكومة العراقية في توفير المناخ الانتخابي لإجراء الانتخابات للسلطة التشريعية من خلال عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى أن "الزيارة ستركز على تعزيز وتطوير الشراكة في مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ، والتعاون بين الحكومة العراقية والأمريكية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لكيان داعش الإرهابي".

مصطفى الكاظمي العراق واشنطن القوات الاستشارية الأمريكية أمريكا

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